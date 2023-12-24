Doktorlar'ın Ela'sı ekranlara dönüyor

Bir dönemin sevilen dizisi 'Doktorlar' yıllar geçse de unutulmuyor.Oyuncular ve diziden kesitler, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Bu isimlerden biri de Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan.Özilhan, şimdilerde cesur kareleri, fiziği ve gösterişli hayatıyla dikkat çekiyor.2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile evlenen güzel oyuncu, Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ise setlerden çekildi.12 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu, aldığı yeni kararın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; Özilhan’ın yeni bir projede anlaştığı belirtildi.Ünlü ismin yer alacağı dizinin bir dijital platform için çekileceği ortaya atıldı.Özilhan’ın 8 bölümlük diziden bölüm başına 1milyon TL alacağı da öğrenilen bilgiler arasında.