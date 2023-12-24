Ajda Pekkan'dan yeni yıl mesajı!

Ajda Pekkan, dün akşam Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde sahne aldı. Süperstar, Ankara'da soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ankara'da sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafetle çıkan Ajda Pekkan, bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmadı. Yaklaşık 2,5 saat boyunca şarkılarını seslendiren Süperstar, Ankaralılara müzik ziyafeti sundu.



'YENİ YIL BARIŞ GETİRSİN'



Kendisini dinlemeye gelenlerin yeni yılını erkenden kutlayan sanatçı, '2024 yılı hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. Savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim” dedi.



Öte yandan Ajda Pekkan, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 29 Aralık'ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacağını açıkladı.