Yasak aşıklar artık kaçmıyor!

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı.İkili Nişantaşı'nda samimi bir şekilde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken, baba Tosun iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.'YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ'Yaşananlara Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun sessiz kalmış, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını; 'Ailevi konular' ya da 'Yorum yapmam doğru olmaz' şeklinde geçiştirmişti.KEYİFLERİ YERİNDE!Yaşadıkları yasak aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Kenan Tosun ile Ümran Seyhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Keyfilerinin yerinde olduğu gözlenen ikili, etrafa gülücük saçtı.Daha önce görüntülendiklerinde gazetecilerle köşe kapmaca oynayan ikili, bu sefer gazetecilerden kaçmadı. Muhabirlerin sorularına yanıt vermeyi tercih etmeyen çift, gülerek ve sohbet ederek yoluna devam ettiler.