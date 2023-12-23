Özkan Uğur'u andılar!

'En Uzun Gece' konseptiyle İstanbul'da sahne alan Sıla Gençoğlu, geceye özel hazırladığı hazırladığı 3.5 saatlik repertuarı ile binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN SILA'YA ÖVGÜLERSıla, "Hayranlıkla dinlediğim büyük üstat" sözleriyle sahneye davet ettiği Zülfü Livaneli ile birlikte 'Sevda Değil' şarkısında düet yaptı.Meslektaşına övgü dolu sözlerde bulunan Livaneli, "Benim özellikle çok sevdiğim bir insan. Sanatıyla, sesiyle ve aynı zamanda bir şair olarak da çok beğeniyorum. Canım Sıla'm" diyerek, şarkıcıya sarıldı."ÖZKAN ABİYİ ANMAK İÇİN HERKESİ AYAĞA DAVET EDİYORUM"Sıla, yıllar önce Zorlu PSM’de Bedük'ün daveti üzerine Özkan Uğur'la birlikte sahneye çıkarak, 'Sude' parçasını okumuştu. Bu anı tekrar ölümsüzleştirmek isteyen popçu, yılın en uzun gecesinde bu kez Bedük'ü sahneye davet etti."Yıllar önce bu sahnede Özkan abiyle birlikte okumuştuk. Bugün onu tekrar hatırlamak ve anmak için hepinizi ayağa davet ediyorum" diyerek, Bedük ve salondaki binlerce müzikseverle birlikte Sude'yi okudu.SAHNEDEN SEVGİLİSİNİN DİZİSİNİ İZLEME ÇAĞRISISıla, müziğini oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin yaptığı 'Metelik' şarkısını söyledikten sonra "İlker'e selam olsun, beraber yazdık bu şarkıyı. Bu akşam öyle bir denk geldik ki, onun dizisi yayına girdi. Ben buradayım. Ben yarın izleyeceğim, siz de izleyin" diyerek, Kaleli'nin yeni dizisi 'Arak' için çağrı yaptı.