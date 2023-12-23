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'Doğum ne zaman?' sorusuna cevap

Son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer şimdilerde bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. 5 aylık hamile olan Eda Ece, sosyal medyada takipçisinden gelen "Doğum ne zaman?" sorusuna cevap verdi.

Ekleme: 23.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan çekilen Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliğini sürdüren basketbolcu Buğrahan Tuncer ile Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile hafızalarda yer edinen Eda Ece şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

5 aylık hamile olan Ece, karnı burnunda poz verdi. ünlü oyuncu Eda Ece paylaşımına "Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında. Takip edin" notunu düştü.

'Doğum ne zaman?' sorusuna cevap

"DOĞUM NE ZAMAN?" SORUSUNA CEVAP

Paylaşımına yorum ve beğeni yağan Ece daha sonra "Herkese çok teşekkürler doğum nisan sonu mayıs başı arkadaşlar daha çok var" şeklinde yorum ekledi.
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