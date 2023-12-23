Destek mesajlarına kayıtsız kalmadı

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı önceki gün ağlayarak yayınladığı videoda "Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Sonra parayı kumarda ve uyuşturucuda harcadım. Eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Önce bunu 'Aileme söylerim, çocukları bana vereceksin' dedi. Tamam senin pisliğinden yeter ki kurtulayım dedim. 'Çocuklar sende kalsın' dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımı verdim bırakmadı. Tehdidi, pisliği, şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu sırada ablasına abisine. Seni magazine rezil edeceğim dedi. Çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın" dedi.Gözyaşlarına boğulan Damla Ersubaşı, yayınladığı yeni videoda kendisine gelen destek mesajlarından bahsetti.Ersubaşı, bir video yayınlayarak "Gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Çok şaşırdım. Belki de kimisiyle aynı kaderi paylaşıyoruz. Çok şaşırdım, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinizle bir ortak noktamız var ona inanıyorum" dedi.