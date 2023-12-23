Ayrılık iddiası hayranlarını çok üzdü!
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz birbirlerini takipten çıktılar. Sosyal medya hesaplarından çokça fotoğraflarını paylaşan çiftin ayrılık haberi hayranlarını çok üzdü. İşte detaylar...
Son dönemlerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa rolüyle akıllara kazınan ve büyük beğeni toplayan Sıla Tükroğlu gönlünü meslektaşı Alp Navruz'a kaptırmıştı...
AŞKIN BELGESİ
Sıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı. Arkadaş grubuyla tatil yapan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlenmişti. Baş başa sohbet eden çiftin o anları objektiflere böyle yansımıştı.
BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM
Aşkları çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişlerdi.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR
24 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ile 33 yaşındaki erkek arkadaşı Alp Navruz birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardılar. Son dönemde artan ayrılık iddialarını güçlendiren olay hayranlarını çok üzdü.
AŞKIN BELGESİ
Sıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı. Arkadaş grubuyla tatil yapan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlenmişti. Baş başa sohbet eden çiftin o anları objektiflere böyle yansımıştı.
BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM
Aşkları çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişlerdi.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR
24 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ile 33 yaşındaki erkek arkadaşı Alp Navruz birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardılar. Son dönemde artan ayrılık iddialarını güçlendiren olay hayranlarını çok üzdü.