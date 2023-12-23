Ayrılık iddiası hayranlarını çok üzdü!

Son dönemlerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa rolüyle akıllara kazınan ve büyük beğeni toplayan Sıla Tükroğlu gönlünü meslektaşı Alp Navruz'a kaptırmıştı...AŞKIN BELGESİSıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı. Arkadaş grubuyla tatil yapan ikili, teknenin ön kısmına geçerek güneşlenmişti. Baş başa sohbet eden çiftin o anları objektiflere böyle yansımıştı.BİRLİKTE İLK PAYLAŞIMAşkları çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişlerdi.BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR24 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ile 33 yaşındaki erkek arkadaşı Alp Navruz birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardılar. Son dönemde artan ayrılık iddialarını güçlendiren olay hayranlarını çok üzdü.