Ailesiyle Boston tatilinde

Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Aslı karakteri ile akıllara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver ile iş insanı eşi Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda kızlarını kucağına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift, kızlarına Elay adını verdi.Aktif olarak sosyal medyayı kullanan Enver, kızı Elay ve eşi Gökbudak ile tatile çıktı. Boston'a giden ünlü çiftten Enver, mutlu aile pozlarını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Enver ve ailesinin pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.