Yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi birçok başarılı şarkıya imza atan 51 yaşındaki Göksel, ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyarak fit ve genç kalmayı başarıyor. Kendini yenilemeyi seven ünlü şarkıcı, imaj değiştirdi.Sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını paylaşan Göksel, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı.Ünlü şarkıcının yeni imajını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.Şarkıcı, geçtiğimiz yaz aylarında sosyal medya hesabından bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Her zaman fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak spor yaptığını açıklamıştı.