Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Lara Paşalı, son paylaşımıyla gündem oldu.GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülen Selahattin Paşalı ile o geceden fotoğraflarını paylaşan Lara Paşalı, eşine 'Kalbimi çalan adam' diye seslendi. Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve 'En tatlı çift', 'Bayılıyorum size' gibi yorum geldi.Öte yandan Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde ödülünü aldıktan sonra eşi Lara Paşalı'ya 'Kendime bir kariyer oluşturmaya çalışırken tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim. Beceremediğim her şey için de senden özür dilerim' sözleriyle teşekkür etmişti.Ödülünü de kızı Pera'ya armağan ettiğini ifade eden Selahattin Paşalı, 'Yeryüzünde ya da gökyüzünde nerede olursam olayım seni hep seveceğim. Umarım benim kızım olduğun için gurur duyarsın' ifadelerini kullanmıştı.Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı da ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada çektiği bir fotoğrafı 'Gururlu anlar' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.