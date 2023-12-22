Pınar Deniz: Çabuk ablamın güzelliğine bakın!

Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adını duyuran Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Yargı dizisindeki Ceylin rolü dolayısıyla Altın Kelebek Ödülü almıştı.TEŞEKKÜR VİDEOSUYLA KATILDIDeniz, Latin Amerika’nın Emmy Ödülleri olarak bilinen Produ Ödülleri’nde de ‘Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Oyuncu, Latin Amerika ve İspanya’yı kapsayan törene bir teşekkür videosuyla katılmıştı."BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"Deniz, “Bu ödül için herkese teşekkür ediyoruz. Dizimizin Latin Amerika’da bu kadar büyük ilgiyle takip edilmesi beni çok mutlu ediyor. Sizi çok seviyoruz” demişti.Fenomen olan ‘Yargı’, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun yanı sıra Latin Amerika’da da yoğun ilgi görüyor.BENZERLİKLERİ OLAY OLDUÜnlü oyuncu sob olarak sosyal medya hesabından ablası Huri Deniz'in fotoğrafını paylaştı. Ablasının güzelliği ve benzerlikleri olay oldu."İYİ Kİ DOĞDUN"Ünlü oyuncu instagram hesabından ablası Huri Deniz'in fotoğrafını paylaşarak üzerine şu notu ekledi: "Çabuk ablamın güzelliğine bakın. İyi ki doğdun. Yıllar önce bana yazdığın gibi.. Olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten korkma. Seni çok seviyorum".Huri Deniz, babasıyla birlikte Yeniköy'de bir restoran işletiyor.