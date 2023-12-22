Pelin Akil ile evliliğinde kriz mi var?

2016'da dünyaevine giren, üç yıl sonra ikiz kızları Alin ve Lina'ya kavulan Pelin Akil ile Anıl Altan, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiasyla magazin gündemine geldi. Oyuncu çiftin Anıl Altan'dan paylaşım geldi.

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'ya kucaklarına alan çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi.İkili, 'evlilikte kriz' iddiasıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.KALP EMOJİLİ PAYLAŞIMAktif şekilde kullandığı Instagram hesabından ailesiyle çıktığı Dubai tatilinden paylaşımlar yapan Anıl Altan ise kalp emojisi de eklediği bir fotoğraf ile 'sorun yok' mesajı verdi.