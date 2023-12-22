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Nilperi Şahinkaya, kendini anlattı

Erşan Kuneri'nin Seyyal'i Nilperi Şahinkaya, özl hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 22.12.2023 - 08:33 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:34 / Editör: Ozge Selin
Öyle bir Geçer Zaman ki dizisiyle ünlnen Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ve tarzıyla sürekli gündeme gelen bir isim.

Şahinkaya, son olarak YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Hoşlandığı erkek tipinden bahseden Nilperi Şahinkaya kıskanç olduğunun da altını çizdi.

"Üzülürdüm.”

Nasıl biri olduğunu anlayan Şahinkaya, Erşan Kuneri’de canlandırdığı Seyyal karakteri kadar seksi olmadığını söyledi ve ekledi: “Ama cilveliyim. İkincisinde oynamasaydım çok üzülürdüm.”

"Sinir bozucu"

Nilperi Şahinkaya "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi: "Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum. Ona, 'Sen benim sevgilimle!' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona fixlenmiştim. Burada kız hiç ben yokmuşum gibi davranıyor. Bu en sinir bozucusu. Ama tabii partnerimden beklerim o çizgiyi koymasını"

Hoşlandığı erkek tipinden bahseden Nilperi Şahinkaya sözlerine şu şekilde devam etti, "Instagram’dan genelde bana sevgilim ile ilgili “bula bula bu adamı buldun” diye mesaj geliyor.

"Apışırlar"

Emre'yi yolda görse apışırlar. Ben heybetli erkek seviyorum, erkek olduğu belli olsun. Emre’de tıpkı heykelleri gibi Herkül çöktü. İlk zamanlar bu ilişki çok yürümez diyordum başına buyruktu, çok havalıydı, güvenemiyordum. Güvenemiyorum dedim bir anda öyle bir rahatladım ki tavrı değişti. Güzel bir yere verildi."
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