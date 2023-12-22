Nilgün Belgün hastanelik oldu!

Son günlerde yaygın olan domuz gribi Nilgün Belgün'e de bulaştı. 'Aşk ve Komedi' adlı tiyatro oyunuyla turneye çıkan Belgün, rahatsızlanınca hastanelik oldu.Hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı."TURNENİN SADECE İKİ OYUNUNU OYNAYABİLDİM"Sevgili Dostlar; ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece iki oyununu oynayabildim. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.