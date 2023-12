Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Bataklığa düştüm

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Can Keser ile 2020 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Kızlarının babasıyla bir kez daha karşı karşıya gelen Ersubaşı, uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrası çocuklarının velayetini kaybetmişti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan genç oyuncu, bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf etti. Yaşadıkları için eski eşini suçlayan Ersubaşı, "Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi" dedi.

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.Keser, eline ulaşan görüntülerin ardından mahkemeye başvurdu, 'Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum.' dedi.Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı.Mahkeme kararıyla çocuklarını eski eşine kaptıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Ersubaşı, 'Şimdi ben bir dönem kışın... Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Tamam mı?' dedi.Eski eşinin ve ailesinin parasını kullandığını itiraf eden ünlü isim, 'Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok…' ifadelerini kullandı.Ersubaşı sözlerini şöyle sürdürdü:'Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim.''Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, abisine...''Ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi. Evren Abdullahoğlu'na mesaj atmış. Demiş ki bu haberi gir. Mesajlar var bende, hepsini bana da attı.''Şimdi, çocuklarımı benden ayırdı ya istediği her şeyi yapsın, çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi.'