Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol açıklaması

'Kuş Uçuşu' dizisinin yemeğinde bir araya gelen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Akalay'ın "O normalin dışında bir adam olduğu için çok bulunmuyor" sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzundan öperek teşekkür etmişti. Akalay, gündem olan görüntüler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan 'Bir Derdim Var' dizisinde başrol oynayan oyuncu Birce Akalay önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.



ÖNCE ÜZÜLDÜ, SONRA SEVİNDİ



Bir kafede arkadaşı ile sohbet eden Akalay önce üzüldü, sonra sevindi. Birce Akalay’ın oturduğu kafenin hemen karşısındaki ağaca bir kedi çıktı. Kedinin ağaçtan inememesi ve acı dolu miyavlaması sonrasında oradan geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kediyi kurtararak aşağıya indirdi.



"KIYAMAM NASIL DA KORKMUŞ"



Bu sırada Birce Akalay "Aşkım benim, kıyamam nasıl da korkmuş" diyerek duygularına hakim olamadı. Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine Birce Akalay alkış tutarak karşılık verdi. Oyuncu o anları telefonuyla çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.



"KEDİ EVLERİ ALDIM"



Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Güzel bir kurtarma operasyonu oldu, ben de endişe ve heyecanla takip ettim. Çok şükür kedimiz gayet sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Benim de 4 tane kedim ve 1 tane köpeğim var. Yakın zamanda kedi evleri aldım. Evimin yakınına ve bahçeme koyuyorum. Havalar soğuyor. İlgilenmek lazım" dedi.



"DİNLENİYORUM ARTIK"



Sözlerine devam eden oyuncu "Dinleniyorum artık, ailem, arkadaşım akrabam kim varsa hepsiyle rahat rahat görüşebiliyorum artık" açıklamasını yaptı.



"BENİM YOLUM SEVGİ"



Muhabirlerin "TV sektöründe kimseye güvenememe durumu var. Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Kimseye güvenememe durumunu yaşıyor musunuz?" sorusuna Akalay "Hayatın her yerinde böyle, bizim sektöre özel bir şey değil ama ben çok rastlamadım. Benim dünyamda başıma böyle bir şey gelmedi ama kişi kendi bilir herkesi, benim yolum sevgi. Gerçi bazen coşup coşup evde kendime kızıyorum ama dediğim gibi kimseye o gözle bakamıyorum ve direniyorum" diyerek cevap verdi.



"BİZİM DOĞALIMIZ O"



Geçtiğimiz günlerde 'Kuş Uçuşu' dizisinin yemeğinde bir araya gelen Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmiş, Akalay'ın 'O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor' sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzundan öperek teşekkür etmişti.



Birce Akalay, basın mensuplarının çok konuşulan görüntüleri hatırlatması üzerine, "Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik" karşılığını verdi.



