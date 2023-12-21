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Sihirli Annem'in Tuğçe'sine velayet davası!

Sihirli Annem dizisinden tanıdığımız Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti yüzünden davalık oldu.

Ekleme: 21.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu.

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşandı.

Daha sonra yeniden denemeye karar veren ancak dikiş tutturamayan ikili, yollarını tamamen ayırdı. Şimdilerde ise Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'sine velayet davası!

Yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri sürdü

Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak ‘velayetin değiştirilmesi' davası açtı.

Açıklama gecikmedi

Damla Ersubaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime. Ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'sine velayet davası!
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