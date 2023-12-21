Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi! Alişan'ın paylaşımı olay yarattı: 'Hayırdır'
Alişan, Şahan Gökbakar’ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini açıklayarak "Hayırdır?" diye sordu. İşte o paylaşım...
Ünlü şarkıcı Alişan, X (Twitter) hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini açıkladı.
Alişan, X hesabından Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini farkedince tepki gösterdi. Alişan, Şahan Gökbakar'ın kendisini engellemesi üzerine yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
X hesabından paylaşım yapan Alişan paylaşımında 'Hayırdır?' ifadesine yer verdi.
İşte o paylaşım...
Alişan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Şahan Gökbakar'dan konu hakkında herhangi bir paylaşım gelmedi.
Alişan, X hesabından Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini farkedince tepki gösterdi. Alişan, Şahan Gökbakar'ın kendisini engellemesi üzerine yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
X hesabından paylaşım yapan Alişan paylaşımında 'Hayırdır?' ifadesine yer verdi.
İşte o paylaşım...
Alişan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Şahan Gökbakar'dan konu hakkında herhangi bir paylaşım gelmedi.