Şahan Gökbakar, Alişan'ı engelledi! Alişan'ın paylaşımı olay yarattı: 'Hayırdır'

Alişan, Şahan Gökbakar’ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini açıklayarak "Hayırdır?" diye sordu. İşte o paylaşım...

Ünlü şarkıcı Alişan, X (Twitter) hesabında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini açıkladı.Alişan, X hesabından Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini farkedince tepki gösterdi. Alişan, Şahan Gökbakar'ın kendisini engellemesi üzerine yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.X hesabından paylaşım yapan Alişan paylaşımında 'Hayırdır?' ifadesine yer verdi.Alişan'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Şahan Gökbakar'dan konu hakkında herhangi bir paylaşım gelmedi.