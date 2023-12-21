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Beyaz Gazete
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Okan Bayülgen'den Gazze'ye destek!

Gazze'de yaşanan soykırımda binlerce masum çocuk ve kadın vahşice öldürülüyor.. Katıldığı ödül töreninde konuşan ünlü sinemacı Okan Bayülgen de Gazze'deki duruma değinerek "Dünya seyirci kalıyor. Hiç gündemden düşürmemek lazım. Yaşasın hayat! Yaşasın çocuklar! Yaşasın Filistin!" dedi..

Ekleme: 21.12.2023 - 08:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:33 / Editör: Ozge Selin
İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor..

Her geçen gün şiddetini artıran İsrail, ateşkes çağrılarına kulağını kapatarak masum kadın ve çocukları katlediyor..

Dünyada milyonlarca insan İsrail'i protesto ederek dayanışma mesajı verirken, Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için çabalıyor.. Bu kapsamda 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konseri düzenlendi.

Konser, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

'Dünya seyirci kalıyor'

Konsere katılan ünlü isimlerden biri de sinemacı Okan Bayülgen oldu.

Bayülgen, törende yaptığı konuşmasında Gazze'deki katliama değindi..

Bölgede yaşananlara karşı sessiz kalmayanlara teşekkür eden Bayülgen, 'Dünya seyirci kalıyor. Gündemden hiç düşürmemek lazım' dedi.

'Yaşasın hayat! Yaşasın çocuklar! Yaşasın Filistin!'

Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyelim: Dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabilir, nasıl! Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalmayanlara.. Siz de seyirci kalmayanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalmayanlar, bu gecenin paydaşı olan tüm sanatçılar, seyirci kalmayanlar!

Sesimizi yükseltmek lazım, şarkı söylemek lazım, türkü söylemek lazım, bağırmak lazım, haykırmak lazım, paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat! Yaşasın çocuklar! Yaşasın Filistin!

Okan Bayülgen'den Gazze'ye destek!


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