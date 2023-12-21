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Hande Yener geçmişini anlattı!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Hande Yener, Selim Akar’ın YouTube'da yayınlanan Selim Akar Sorarsa isimli programına konuk oldu. Ünlü olmadan önce yaşadıklarından ve ailesiyle çatışmalarından bahaeden Yener, samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:04 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
23 yıllık kariyerinde yüzlerce hit şarkısı ve sanatçı kimliğiyle günümüze uzanan büyük başarısını 2023 yılında çıkardığı 'Benden bir tane daha yok' isimli şarkısıyla perçinleyen ünlü pop yıldızı Hande Yener, marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar'ın YouTube'da yayınlanan 'Selim Akar Sorarsa' isimli programına konuk oldu.

50 yaşındaki Yener, Swissotel Bosphorus'un Kral dairesinde gerçekleşen bu özel program esnasında Kral dairesinde Akar'ın objektifine birbirinden iddialı pozlar verdi. Ünlü isim, hem bilinmeyenlerini anlattı hem de özel hayatıyla ilgili konuştu.

İşte Hande Yener'in açıklamalarından satır başları...

Bazen yanlış anlaşılmalar oluyor, bazen bizleri çok kibirli zannediyorlar. Halbuki ben halkın sanatçısıyım, bunu hep söylüyorum. Halkın içinden çıkmış biriyim zaten. O yüzden de hiçbir zaman için uzaklaşmak, halktan uzaklaşmak bir star edası ile yaşamak, bunlar pek benlik değil.

'15-16 yaşlarındayım ve sürekli müzikle ilgili ne yapacağız diyorum aileme. Annem de beni sürekli oyalıyor ben farkındayım, 'tamam kızım ortaokulu bitir, liseyi bitir öyle' diyor. Ya dedim ben niye konservatuvara gönderilmiyorum. Sonra anladım ki yok yani istemiyor annem, açıkça söyledi. Bu sefer tabii bende de bir hayal kırıklığı başladı. 17 yaşındayım, kendime öyle bir kariyer düşünürken birdenbire ket vuruldu buna. Liseyi bitir üniversiteye git diyorlar, ben diyorum ki ben ne iş yapacağım ben şarkıcı olmak istiyorken başka bir şey okuduğumu düşünemiyorum. Bu sefer bu ben de ters tepti okuldan soğudum, uzaklaştım, nefret etmeye başladım her şeyden. Sen dedim kendi yolunu kendin bulacaksın. Kendi kendime buna inandım.'

17 yaşında işte, kimse önermiyorum tabi, evden kaçtım. Sonra evlendim ama eşimle de anlaşmalı evlendim. Ben şarkıcı olacağım destek olacaksan senle evleneceğim dedim. Destekliyor musun yoksa hani izin vermem dersen olmaz dedim yani evlenmem. Ben dedi destek olurum tamam dedi yapabilirsen yap dedi. O da sandı ki ben ulaşamayacağım, yapamayacağım sandı. Yanlışlıkla izin verdi yani. Sonra tabi ben o süreçte bir sürü şuradan ulaşırım böyle yaparım şöyle yaparım diye diye Sezen Aksu'ya. Bayağı bir kovaladım bir iki yıl. Ve sonunda ulaştım kendisine, sonra kendisi beni vokalist olarak aldı. Ve asistanı da oldum ayrıca. Beni kısa bir süre tanıdıktan sonra sevdi ve asistanı da yaptı. Bu benim için tabi çok ultra bir şeydi yani bütün gün Sezen Aksu'yla vakit geçiriyorum düşünsene.

'Ben kadını bir saniye görür müyüm diye hayal ederken o starın evindeyim. Bütün gün onunlayım. Ne isterse beni arıyor soruyor işte şu nerede bu nerede onu bağlasan bunu bağlasan diyor hem sekreterliğini yapıyorum hem asistanlığını yapıyorum hem vokalistliğini yapıyorum. Çok hızlı bir okul oldu benim için orası. Dedim ki Hande sana gösteriyor Allah bak. Yani bu yaşamı izle öğrenebileceklerini öğren ve kendi kariyerin için inşa etmeye başla. Öyle başladı benim için.'

Şirketlerle görüşmeye gittim geldim. Saçma sapan tekliflerle karşılaştım. Bir hayal kırıklığı oldu, ben albüm yapamayacağım herhâlde dedim. Çünkü ya bizim malımız olacaksın ya da yapmıyoruz albümü diyorlar. Diyorum ki ne demek malınız olmak ya? Erkek arkadaşın olmayacak biz hangi işe dersek oraya gideceksin, ne giyin derse onu giyeceksin diyorlar. Ben dedim ki böyle albüm mü yapılır? 'Sen bu kadar tutucuysan git dedi eşine fasulye pişir' dedi. Çünkü ben dedim evliyim falan, bana başka gözle yaklaşmasınlar diye. Ben dedim ki bu lafı unutmayacağım, bu laf bana kırbaç oldu.

'Sonra öğrendik tabi başka şeyleri, piyasaya girmek öyle kolay değil. Birilerinin telefonu olmadan birileri seni o piyasaya sokmuyor. Sezen Hanımı aradım ben tekrar. Bana dedim çok kötü teklifler var. Sen gel ben sana iş bulurum dedi. Gittim sağ olsun yardımcı oldu. O zaman ilk çıktığım şirketi aradı Doğan Müzik'te. Orası da yeni kurulmuştu Ercan Saatçi aradı. Aykut Gürelli ortaklardı. Hande var dedi benim vokalist, ona da albüm yapacağız sizle görüşmeye geliyor dedi ve ilk çalıştığım şirket orası. Sağ olsun Sezen Aksu sayesinde giriş yaptım. Hiç, hiç yem olmadım. Çünkü zaten bu benim için çok önemli bir kriterdi.
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