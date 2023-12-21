Hande Doğandemir: Aşk olmasa da mutluyum

Son olarak '49' filminde rol alan Hande Doğandemir, önceki gece Etiler'de gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Güzel oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti."AŞKI KİM İSTEMEZ?"Zaman zaman özel hayatıyla magazin gündemine gelen Doğandenir, "Valla hiçbir şey yok. Kim istemez aşkı? Olsa da mutluyum, olmasa da mutluyum. Bekarlık sultanlık gibi şu an biraz" diyerek güldü.