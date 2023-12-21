  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakkındaki iddialara yanıt verdi!

'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2020 yılında ayrıldığı eski eşi Mustafa Can Keser ile bu kez çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik oldu. Ersubaşı’nın 'yasaklı madde bağımlısı' olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser'e, oyuncudan yanıt gecikmedi.

Ekleme: 21.12.2023 - 02:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 02:50 / Editör: Ozge Selin
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

YENİDEN MAHKEMELİK OLDULAR

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

Damla Ersubaşı’nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı.

Hakkındaki iddialara yanıt verdi!

"VELAYETLERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK BABALARINA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İddiaya göre Keser’in avukatı, dilekçede “Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hakkındaki iddialara yanıt verdi!

"ÇOCUKLARIMLA VURMAK TAM DA YAKIŞAN DAVRANIŞTI"

Damla Ersubaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime. Ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Fırsatçıya geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyor'
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu