Gökhan Özoğuz'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap!

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen, tüm geliri Mor Çatı Derneği'ne bağışlanacak 'Eşitlik Ninnileri' albümünün lansmanı, Metropol İstanbul DasDas'da gerçekleşti. Albümde yer alan Gökhan Özoğuz, lansman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.Gökhan Özoğuz, oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kendisine yönelik "Sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin" şeklindeki sert tepkisini değerlendirdi."NURGÜL ÇOK TATLI BİR KADIN""Nurgül Yeşilçay ile kuliste ne yaşadınız?" sorusu üzerine sanatçı, "Öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatın içerisinde psikolojik olarak zor zamanları olabiliyor. Nurgül çok tatlı bir kadın, belki zor bir zaman geçiriyordur. Ondandır belki" ifadelerini kullandı."DEĞERLİ BİR SANATÇI""Sosyal medyada sizi bu kadar eleştirecek herhangi bir şey yaşandı mı?" sorusuna ise Athena Gökhan, "Ben farkına varmadım. Konser öncesindeki çok yoğun bir dönem oluyor. Çok çok değerli bir sanatçı. Bence öyle söylemek istememiştir" karşılığını verdi."KIRGINLIK YOK""Bir kırgınlığınız var mı?" sorusu da yöneltilen Özoğuz, "Hayır. Orada biraz öyle hissetmiştir, ondan dolayı demiştir. Belki hayatında duygusal olarak birtakım zorluklar çekiyordur " şeklinde konuştu.