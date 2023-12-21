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Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı!

1976 yapımı 'Tosun Paşa' filminde canlandırdığı Seferoğulları'ndan Suphi karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Arıkan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Arıkan, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Ekleme: 21.12.2023 - 02:26 Güncelleme: 21.12.2023 - 02:29 / Editör: Ozge Selin
'Tosun Paşa', 'Kibar Feyzo', 'Gırgır Ali' ve 'İstasyon' gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 133 yapımda rol alan Cevdet Arıkan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmak istenen oyuncu, yolda hayatını kaybetti.

Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı!

"CANIM GİDİYOR"

Tarsus Güney Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Cevdet Arıkan’ın eşi Kadife Arıkan, "Canım gidiyor, Cevdet'im" diyerek gözyaşları döktü. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Cevdet Arıkan’ın altı çocuğu ve sevenleri katıldı.

Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı!

Arıkan'ın en küçük çocuğu Cem Arıkan, sinema camiasının son üyelerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yönetmen Cem Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

Babamızı kaybettik, çok söyleyecek bir şey yok. Benim hem en yakın arkadaşım, hem meslektaşımdır. Türk sinemasının Yeşilçam’dan kalan son üyelerden biriydi. İnşallah geri kalanlar uzun ömürler yaşarlar, yeni projeler üretirler, izleriz.

Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı!

"VEFASIZ BİR CAMİA, BURADA BULUNMASI GEREKEN İNSANLAR GELMEDİ!"

Arıkan'ın damadı Sefa Genç ise "Yıllardır emeğini gördüğüm bir insandır. Mekanı cennet olsun. Biraz vefasız bir camianın içindeyiz. Burada bulunması gereken insanlar var, maalesef göremedik. Üzgünüz" şeklinde konuştu.

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