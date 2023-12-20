Yıldız oyuncunun ailesinin eğlence günü

Brezilyalı futbolcu Fred, önceki gün eşi ve çocuğuyla birlikte bir AVM'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Fred, ailesiyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred, geride bıraktığımız gün eşi ve çocuğuyla birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.



Ailesiyle birlikte alışveriş merkezi içerisinde bulunan Hupalupa Eğlence Merkezi'nde ailece eğlenen Brezilya asıllı futbolcu, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.



İzinli gününü ailesiyle geçiren ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, kendisini fark eden Fenerbahçeli taraftarlarla da selfie yapmayı ihmal etmedi.