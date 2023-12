Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay sessizliğini bozdu

Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Ece Ronay, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ronay'ın avukatı, yaptığı açıklamada telefon ve evinde yapılan aramada bir suç delilinin bulunmadığı söylerken Ronay da gözaltında olduğu süre boyunca yaşadıklarını düşündüğünü ve eski eşi dahil herkesi affettiğini belirtti.Serbest kaldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yapan Ece Ronay, şu ifadeleri kullandı:'Bir daha asla üzülmeme kararı aldım. Hayat çok kısa arkadaşlar. Aldığımız nefesten elimizin, ayağımızın sağlıklı olmasına kadar her şey çok değerli. Hayatımızın bir daha geri gelmeyecek en güzel yıllarında yüklerimizden arınıp mutlu olmak zorundayız. Geri dönüp baktığımız bomboş ve mutsuz geçmiş iki yıl bir daha geri gelmeyecek ama bugünümü değiştirmek benim elimde.Şükürler olsun sağlığım var, genç yaşta anne oldum dünya tatlısı bir bebeğim var. Son yaşananlara rağmen ayakta olan iş yerlerim var. Gencim, güzelim, duygularım var. Ben varım, özgürlüğüm var. Kötülüklere takılıp kaldıkça ilerleyemiyorum. Pişmanlık duyduğumda bunu nasıl yaptım, buna nasıl inandım diye kendime dert edindiğimde boşa geçirdiğim saatler, günler, aylardan başka kimseye bir şey olmuyor.''Dört gün düşünme şansım oldu malum ve çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bundan sonra takılıp kalmayacağım. Gücüm, kuvvetim, sağlığım yerinde olduğu sürece her şeye okey. Başıma gelen her musibete şükürler olsun ki beni bugünkü ben yaptı. Affediyorum... Hepinizin önünde bana hayatımın en berbat günlerini yaşatan insan müsveddesi de dahil olmak üzere herkesi affediyorum. Benden değerli değilsiniz. Size kin tutmakla harcayacağım zamanı eğlenmekle harcama kararı aldım.'Ece Ronay'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Müvekkil Ece Ronay Taylan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15.12.2023 tarihinde, 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralamaya Azmettirme' suçlarını örgüt kapsamında işlemiş olabileceği şüphesi ile gözaltına alınmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 17.12.2023 tarihinde ifade vermiş; 18.12.2023 tarihinde ise İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmiştir.İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından 'Tehdit' ve `Kasten Yaralamaya Azmettirme' suçlarının gerek örgüt kapsamında gerekse de şahsi olarak müvekkile isnat edilebilir olmadığına karar verilmiş, yalnızca 'Mala Zarar Verme' suçunu işlemiş olabileceği şüphesi ile yurtdışına çıkış yasağı ve imza uygulaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.'Sulh Ceza Hakimliği'nce imza uygulamasına bile gerek görülmemiş olup, yalnızca yurtdışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmiştir. Yurtdışına çıkış yasağının uygulanmasına gerek bulunmadığının da en kısa sürede anlaşılarak, söz konusu tedbirin kaldırılacağı kanaatindeyiz. Soruşturma sürecinin hızla nihayetlendirilerek, Müvekkile isnat edilen 'Mala Zarar Verme' suçunun da işlenmediğinin ortaya çıkacağına dair inancımız tamdır.''Müvekkil gözaltına alındığı andan, sorgusu tamamlandığı ana dek geçen bu süreçte, maddi gerçeğin ortaya çıkması adına elinden gelen tüm çabayı sarf etmiştir. Nitekim bu hususta kendi telefonlarının incelenmesi için şifrelerini dahi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kolluk Birimleri ile paylaşmıştır. Kamuoyuyla paylaşılan operasyon anına ilişkin görüntüler ve bu görüntülere ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan çeşitli yorumların aksine; müvekkilin konut aramalarında herhangi bir suç aletine rastlanılmadığı gibi, yıllardır kullanımında olan telefonunda da herhangi bir suça ilişkin hiçbir emareye rastlanmamıştır. Bu izahatla; eleştiri sınırları dahilinde kalanlar hariç olmak üzere art niyetli davranış ve hakaretlerin takipçisi olduğumuzu hatırlatır, müvekkilimizin 'masumiyet karinesine' ve de 'lekelenmeme hakkına' saygı gösterilmesi gerektiğini saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.'