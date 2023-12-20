  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mine Tugay'dan duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından abisiyle olan küçüklük fotoğafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğraflarının altına "Seninle beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki" notunu düştü.

Ekleme: 20.12.2023 - 01:29 Güncelleme: 20.12.2023 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
Ünlü aktirs Mine Tugay sosyal medya hesabından hayatını kaybeden abisiyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. Abisine olan hasretini dile getiren Tugay, "Seninle beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki" ifadelerini kullandı.

'BOŞLUĞUN ASLA DOLMAYACAK'

Ünlü oyuncu "Sen giderken sana söz verdiğim gibi neşemi hiç kaybetmeyeceğim. Yaşadığım süre boyunca, boşluğun asla dolmayacak elbette ama hep yanımdasın biliyorum Tako'm, abim" dedi.

Mine Tugay'dan duygusal paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
Amerikalıların ezici çoğunluğu Biden'ın Gazze politikasını kabul etmiyor
Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu