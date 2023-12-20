Mine Tugay'dan duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından abisiyle olan küçüklük fotoğafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğraflarının altına "Seninle beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki" notunu düştü.

Ünlü aktirs Mine Tugay sosyal medya hesabından hayatını kaybeden abisiyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. Abisine olan hasretini dile getiren Tugay, "Seninle beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki" ifadelerini kullandı.'BOŞLUĞUN ASLA DOLMAYACAK'Ünlü oyuncu "Sen giderken sana söz verdiğim gibi neşemi hiç kaybetmeyeceğim. Yaşadığım süre boyunca, boşluğun asla dolmayacak elbette ama hep yanımdasın biliyorum Tako'm, abim" dedi.