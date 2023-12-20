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İpek Açar anne oldu!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, ikinci kez anne oldu. 2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Çift, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, bu sırada hamile olduğunu öğrenmişti.

Ekleme: 20.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.

Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar, verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" demişti.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ancak 3 yıl önce eşi Alper Kömürcü ile çocuk sahibi olmak için başvuru yapan 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar'dan geçtiğiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Açar'ın hamile olduğu öğrenilmişti.

İpek Açar anne oldu!

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Açar, 14 Aralık Perşembe günü ikinci kez anne oldu.

SAĞLIK DURUMU

Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuşan İpek Açar'ı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İpek Açar anne oldu!

"HAYAT BİZİM YAŞLARIMIZDA ÇOK HIZLANIYOR"

İkili, geçtiğimiz haftalarda evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Alper Kömürcü, "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatımı daha özel ve anlamlı kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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