Güzel haberi duyurdular

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, Ağustos 2022'den beri meslektaşı Jordan Lutes ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden önünde yaşayan Demi Lovato ve Jordan Lutes evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile ve yakın arkadaşları arasında kutlama yapan ünlü çift, müjdeli haber verdi.Geçtiğimiz cumartesi günü Jordan Lutes'in evlilik teklifine "Evet" diyen Lovato, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.Ünlü şarkıcı, "Hayatımın en güzel gecesiydi ve hayatımın aşkıyla evleneceğime inanamıyorum. Aşkım, seninle evleneceğim için çok heyecanlıyım. Seninle geçirdiğim her gün, bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Seni sonsuza dek sevmek ve sana değer vermek için sabırsızlanıyorum. İşte hayatımızın geri kalanı. Seni seviyorum bebeğim" ifadelerini kullandı.