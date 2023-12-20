Gül desenli takımı gündem oldu!

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı."KIZIN YAŞINDA"Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.TİCARETE ATILDIÖzel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve farklı tarzıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak ticarete atışmış ve gül suyu ve yağıyla kozmetik işine girmişti.GÜL DESENLİ TAKIMIYLA POZ VERDİInstagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini son olarak markasının fotoğraf çekiminden karelerini takipçileriyle paylaştı. Gül desenli takımıyla poz veren ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu."İLLA BUNLAR MI?"Berdan Mardini sosyal medyadaki eleştirilerin ardından beyaz gömlek ve siyah takım elbisesiyle pozlarını yayınladı. Mardini o karelerine ise; 'İlla da bunlar mı? Ne diyeyim ki?' notunu düştü.