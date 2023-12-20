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Defne Samyeli'den Umut Evirgen cevabı!

İşletmeci Umut Evirgen'in Tuba Büyüküstün'le ilişkisinin bitme sebebi olarak gösterilen Defne Samyeli, geçtiğimiz gün GQ Türkiye'nin ödül törenindeydi. 2 Aralık'ta Alina Boz ile dünyaevine giren Evirgen ile ilgili sorulardan kaçamayan Samyeli'nin açıklaması dikkat çekti.

Ekleme: 20.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 11. kez önceki akşam The Ritz-Carlton'da düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende 2023'te başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.

Geceye katılan isimlerden Defne Samyeli, basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Yoğun bir konser trafiğim var" diyen Samyeli, "Yılbaşında sahnede olmayacağım, ailemle geçirmeyi tercih ettim. Onun haricinde 4 şarkı hazırlığım var. Yakın zamanda sevenlerimle buluşturacağım" açıklamasını yaptı.

"MAKYAJIMI KENDİM YAPIYORUM"

Özel gecelere hazırlanırken genelde geç kaldığını ve çoğunlukla zamanında gelmeyi başaramadığını söyleyen Samyeli "İlk defa bugün erken hazırlandım. Bugünkü hazırlığım toplamda 1 saat sürdü. Bence hazırlık sürecinin en zor kısmı makyaj. Ben kendim yapıyorum makyajımı, günümde olmam lazım" dedi.

Kıyafet konusunda biriyle pişti olursa bu duruma çok güleceğini söyleyen 51 yaşındaki ünlü isim, "Hemen yanına gider fotoğraf çektiririm" diyerek herkesi güldürdü.

"TABİİ Kİ KÜS DEĞİLİM"

Geçtiğimiz yıllarda Umut Evirgen ile Tuba Büyüküstün ayrılığının sebebi olarak gösterilen Defne Samyeli muhabirlerin "Umut Evirgen ile Alina Boz evlendi. Küs müsünüz? Tebrik ettiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Neden küs olayım, tabii ki küs değilim. Zamanım olmadı, tebrik edemedim. Sizlerin aracılığıyla tebrik edeyim şimdi. Alina hanımı da tanırım, çok severim. Bir ömür mutluluklar.
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