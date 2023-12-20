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Canlı yayında yeni yaşı kutlandı

50 yaşına giren ve doğum gününü programında kutlayan Müge Anlı, stüdyoyu çiçeklerle donatan sevenlerine teşekkür etti.

Ekleme: 20.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'i sunan Müge Anlı, yeni yaşını kutladı.

50 yaşına giren ve doğum gününü stüdyoda kutlayan Anlı'ya peş peşe sürprizler yapıldı.

Anlı'ya en büyük sürprizi ise programını birlikte paylaştığı Rahmi Özkan yaptı.

Rahmi Bey de doğum günü dolayısı ile Müge Anlı'yı kutladı. Rahmi Bey, "16 sene evvel bu mücadeleye beraber başladık. Güzelleştin, gençleştin, geliştin. Türk kadınının azmiyle, mücadelesiyle, hırsıyla buralara geldin. Seni kutluyorum.

Seni dünyaya getiren annene de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi doğdun, iyi ki varsın." dedi ve elini cebine attı.

Altın hediye etti

Müge Anlı, bunun üzerine "Elini cebine attın bana altın mı getirdin?" diye sordu. Rahmi Bey, bunun üzerine "Bak işte şimdi! Bu kabiliyet meselesi" diyerek ünlü gazeteciye takıldı.

Müge Anlı eline altını alarak salladı ve "Bakınız" diyerek şükranlarını dile getirdi:

"Teşekkür ederim. O kadar iyi tanıyoruz ki artık birbirimizi. Elini cebine götürüyor, kesin oradan bir şey çıkaracak. Ne çıkarabilir? Biliyorsunuz altın gramajı, fiyatları! Altın borsası başkanı varsa öyle bir şey seni yapmalılar Rahmi Bey."

Canlı yayında yeni yaşı kutlandı
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