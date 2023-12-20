  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşklarını resmen haykırdılar!

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile rapçi Çakal'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danla Bilic ile Çakal birbirlerine olan aşklarını haykırdılar. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekleme: 20.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Çektiği makyaj videoları ile tanınan ünlü fenomen Danla Bilic özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yaptırdığı estetik işlemleri gizlemeyen ve büyük bir değişim geçiren Danla Bilic, gönlünü ünlü rapçi Çakal'a kaptırdı.

DANLA BİLİC VE ÇAKAL AŞKLARINI HAYKIRDILAR

Şu sıralar mutluluğuyla dikkatleri üzerine çeken Bilic, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü çift, son olarak sosyal medyadan birbirleri için yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.

Emirhan Çakal, X (Twitter) hesabından "Damlam" yazarak sevgilisine aşkını haykırdı. Bilic de rapçinin bu paylaşımını alıntılayarak; "Çakalım" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
Amerikalıların ezici çoğunluğu Biden'ın Gazze politikasını kabul etmiyor
Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu