Aşklarını resmen haykırdılar!

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile rapçi Çakal'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danla Bilic ile Çakal birbirlerine olan aşklarını haykırdılar. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Çektiği makyaj videoları ile tanınan ünlü fenomen Danla Bilic özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yaptırdığı estetik işlemleri gizlemeyen ve büyük bir değişim geçiren Danla Bilic, gönlünü ünlü rapçi Çakal'a kaptırdı.



DANLA BİLİC VE ÇAKAL AŞKLARINI HAYKIRDILAR



Şu sıralar mutluluğuyla dikkatleri üzerine çeken Bilic, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.



Ünlü çift, son olarak sosyal medyadan birbirleri için yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.



Emirhan Çakal, X (Twitter) hesabından "Damlam" yazarak sevgilisine aşkını haykırdı. Bilic de rapçinin bu paylaşımını alıntılayarak; "Çakalım" diye yazdı.



