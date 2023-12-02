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Yeni yıla çalışarak girecek!

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

Ekleme: 2.12.2023 - 02:01 Güncelleme: 2.12.2023 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Öğle saatlerinde sahibi olduğu restoranda görüntülenen Danilo Zanna, "Restoran zincirlerine yeni bir halka daha ekledik. Bu süreci bir hayli yoğun tempoda geçirdim. Yeni yıla çalışarak gireceğim için bir planım yok" şeklinde konuştu.

Şık tarzıyla dikkatleri üzerine çeken 41 yaşındaki İtalyan şef, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Yeni yıla çalışarak girecek!
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