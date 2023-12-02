Ünlü futbolcu bebekleri için gün sayıyor!

Ünlü futbolcu İlhan Mansız, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraflarını paylaşarak 'Son bir iki üç, oğlumuza heniz bir isim bulamadık ama keyfimize diyecek yok' notunu düştü.Bir döneme golleriyle damga vuran eski milli futbolcu Mansız'ın 2004'te boşandığı Nina Ritter ile evliliğinden Aimee adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor.İlhan Mansız ile iki yıldır birlikte olduğu Lela Leyla'dan güzel haber geldi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan 48 yaşındaki eski futbolcu, doğuma sayılı günler kala Azerbaycanlı sevgilisi Lela Leyla ile dünyaevine girdi."SENİ ÇOK SEVİYORUM"Nikâhtan ilk kareleri sosyal medyada paylaşan Mansız ve eşi, sosyal medya paylaşımlarında, "Mr&Mrs Mansız. Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdiler.'KIYAFETİ OĞLUM SEÇTİ'Beşiktaş kombiniyle fotoğrafını paylaşan Lela Leyla gönderisin altına 'Kıyafeti oğlum seçti' yazdı.