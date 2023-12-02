Nurgül Yeşilçay'ın gözlerine nazar değdi

Son olarak Veda Mektubu adlı dizide rol almış olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Nurgül Yeşilçay, Berfu Yenenler'e yaptığı açıklamalar ile uzunca bir konuşuldu.Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar ile adından söz ettiren Yeşilçay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı fotoğraflarla ses getiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay gözünde problem olduğunu ve nazar değdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Akmaya başladı. Alerji sanırım. Kesin nazardır" ifadelerine yer verdi.