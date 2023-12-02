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Nurgül Yeşilçay'ın gözlerine nazar değdi

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Nurgül Yeşilçay gözlerine nazar değdiğini söyledi. Nurgül Yeşilçay, "Akmaya başladı. Alerji sanırım. Kesin nazardır" dedi.

Ekleme: 2.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 2.12.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Veda Mektubu adlı dizide rol almış olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Nurgül Yeşilçay, Berfu Yenenler'e yaptığı açıklamalar ile uzunca bir konuşuldu.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN GÖZLERİNE NAZAR DEĞDİ

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar ile adından söz ettiren Yeşilçay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı fotoğraflarla ses getiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay gözünde problem olduğunu ve nazar değdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Akmaya başladı. Alerji sanırım. Kesin nazardır" ifadelerine yer verdi.

Nurgül Yeşilçay'ın gözlerine nazar değdi
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