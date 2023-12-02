Metrobüsten paylaştı
Ünlü oyuncu Salih Bademci de toplu taşıma kullanmayı tercih eden ünlü isimlerden oldu. Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Salih Bademci metrobüste çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.
SALİH BADEMCİ METROBÜSTEKİ POZUNU YAYINLADI
Büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Salih Bademci, arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüste çekilen fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Nurhan Özenen, sosyal medyada gündem olan poza, 'Bir uçtan diğer uca İstanbul' notunu düştü. Salih Bademci ise aynı kareyi 'Metrobüsün en keyifli hali' mesajıyla yayınladı.
Büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Salih Bademci, arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüste çekilen fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Nurhan Özenen, sosyal medyada gündem olan poza, 'Bir uçtan diğer uca İstanbul' notunu düştü. Salih Bademci ise aynı kareyi 'Metrobüsün en keyifli hali' mesajıyla yayınladı.