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Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı!

Önce Murat Dalkılıç, ardından DJ Mert Aydın ile olmak üzere iki evlilik yapan Merve Boluğur, paylaşımına gelen bir yoruma kayıtsız kalamadı. Bir takipçisinin "Ablam üçüncü koca ne zaman geliyor?" mesajına bomba bir yanıt veren ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 2.12.2023 - 02:03 Güncelleme: 2.12.2023 - 02:05 / Editör: Ozge Selin
2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.

Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

36 yaşındaki Boluğur, son olarak 3.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından takipçisine verdiği bir yanıtla gündeme geldi.

Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı!

Hesabından 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Nurbanu Sultan'ın bir fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, kısa sürede 5 binden fazla beğeni aldı.

Bir takipçisi, "Kraliçe", "Bu ne güzellik?" ve "Artık ekranlara dön" gibi yorumların yapıldığı Boluğur'a; "Ablam üçüncü koca ne zaman geliyor?" diye sordu.

Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı!

"AZ KALDI"

Takipçisine kayıtsız kalamayan Merve Boluğur, "Az kaldı" diyerek evlilik sorusuna bomba bir cevap verdi. Güzel oyuncunun bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı!
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