Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve dokuz yaşındaki kızları Hira ile Mersin'deydi. Ünlü şarkıcı, 'Acıların Kadını' olarak da bilinen arabesk sanatçısı Bergen'in mezarını ziyaret etti.

Son dönemde Jess Molho ile sunduğu gündüz kuşağı programı ile adından söz ettiren Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Mersin'i gezdi.Ünlü popçu, Mersinli olan Okan Kurt'un ailesini de ziyaret ederken, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.Şarkıcı, 1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak öldürülen meslektaşı Bergen'in mezarını da ziyaret etti. Akalın, yayınladığı fotoğrafa, 'Nur içinde yat' mesajını yazdı.