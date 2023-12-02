Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü hastanede aort anevrizması nedeniyle 79 yaşında vefat eden Can Gürzap için ilk tören yarın saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.Vefat haberi ile sanat camiasını yasa boğan Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.'Kurtlar Vadisi', 'Aşk Beklemez' ve 'Medcezir' gibi yapımlarda kamera karşsına geçen sanatçı, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol almıştı.