Yılın en iyi erkekleri seçildi! İşte ödül gecesine damga vuran kare...

GQ Men Of The Year 2023 Ödül Töreni dün gece, Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunda gerçekleşti.Gecede ünlüler geçidi yaşanırken, birçok isim ise ödül aldı. Gözlerin çevrildiği ödül gecesine bir fotoğraf damga vurdu.Kısa zamanda Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu. Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf için "Şampiyonlar Ligi gibi" yorumları yapıldı.