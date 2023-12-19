Yıldız Tilbe'den kahreden haber: Yoğun bakıma kaldırıldı!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe'den sevenlerini kahreden haber geldi. Ünlü şarkıcının yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve renkli kişiliği ile sevilen sanatçı Yıldız Tilbe'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Muhabir Online'nın haberine göre ünlü şarkıcı rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.



Yoğun bakıma yatırıldı

İddia henüz doğrulanmazken, sevenlerini kaygı içinde bıraktı.