Ünlü çift İstanbul'u terk etti!

Muğla'nın doğasıyla göz kamaştıran ilçesi Köyceğiz'e yerleşen çift hayallerindeki evi yaptırdı. Hem ev hem evin bahçesi kendisine hayran bıraktı.'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında evlenmişti.Koronavirüsün etkili olduğu dönemde İstanbul'u terk eden çift Muğla'ya taşındı. İlk başta kirada oturan ikili daha sonra kendi evlerini yaptırdı.YEDİ ODA VE ÜÇ BANYO VAR!İkiliye Dilan Telkök'ün mimar abisi de eşlik etti. Uzun uğraşlar sonucu yedi oda üç banyo ve bir salondan oluşan yüksek tavanlı bir ev yaptıran mutlu çift yuvalarının her detayıyla kendileri ilgilendi.MUTFAK VE DOĞA BÜTÜNLÜĞÜHer detayı ince düşünülmüş evin mutfağı bahçeye bakıyor. İkili büyük bir cam kaplamayla mutfak ile doğayı bütünleştirmiş.Hardal çiftinin evleri kadar bahçeleri de dikkat çekiyor. Peyzaja önem veren ikili bahçelerini portakal ağaçları ve güllerle süslemiş.KIŞ AYLARINDA ŞÖMİNE BAŞINDALARHer detayın düşünüldüğü evde bir de şömine var. Mutlu çift kış aylarını şömine başında geçiriyor.