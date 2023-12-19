Oyunculuğa veda etti!

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri diziye veda etti. Yalnızca diziyi değil, oyunculuk kariyerini de ardında bıraktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor…

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan kimler geldi, kimler geçti.2006 yılından bu yana aynı ilgiyle takip edilen dizinin sevilen karakteri izleyicileri şaşırttı.Dizide Ezgi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ela Yörüklü, diziye veda ettikten sonra oyunculuğu da bıraktı. Ünlü oyuncu oyunculuk yaptığı dönemlerde modellik de yapıyordu. Yörüklü’nün kararı duyanları şaşkına çevirdi. Şimdilerde ise mezun olduğu bölümün izinden gidiyor.Ünlü oyuncu Eda Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden diplomasını aldı. Arka Sokaklar’dan ayrıldıktan sonra ise veteriner olarak görev yapmaya başladı.Ela Yörüklü, 2017 yılında Best Model of Turkey yarışmasını 2.’likle tamamladı ve şöhret kapılarını araladı.Mankenliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Yörüklü, ilk deneyimini ise 2018’de TRT 1’de yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle yaşadı.