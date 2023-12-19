Muazzez Ersoy'un buruk sevinci...

'Nostalji Kraliçesi' lakaplı Muazzez Ersoy, yeni yılda Uludağ'da sahne alacağını belirterek, 'Sahnede sevenlerimle yeni yıla gireceğim için çok mutluyum' açıklamasını yaptı.'İKİ KÖPEĞİMİ BU SENE YANIMA ALAMIYORUM'Usta sanatçı, 'Kar yağışını çok seviyorum, sahnemin de Uludağ'da olmasına çok sevindim. Fakat içimdeki tek burukluk iki tane köpeğimi bu sene yanıma alamıyorum, yani bu seneye çocuklarımdan ayrı gitmiş olacağım' dedi.