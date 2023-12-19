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Masterchef'te ortalık iyice gerildi!

MasterChef’in yeni bölümü ile birlikte mavi ve kırmızı takımın yeni kaptanları açıklandı. Kaptanlık oyunu sırasında Mehmet Şef o yarışmacının tabağına yorum bile yapmadı…

Ekleme: 19.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
MasterChefte dün gece kaptanlık oyunu oynanadı. Kaptanların belirleneceği oyunun konsepti bu sefer Ali Nazik Kebabı oldu. Peki, en iyi Ali Nazik Kebabı’nı yaparak kaptanlığı kim kazandı?

MasterChef All Star yarışmacıları son kaptanlık oyunlarını oynadılar. Son kaptanlık yarışında kıyasıya bir mücadele sergilendi. Bu hafta kaptanlık yarışında istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu.

Masterchef'te ortalık iyice gerildi!

Gecenin en başarılı tabaklarını ise Eren, Tahsin, Batuhan ve Barbaros yaptı. En başarılı Ali Nazik Kebabını yapan yarışmacılardan ikinci etapta ise kabak tatlısı istendi.

Yarışmacılar arasında en başarısız kabak tatlısını yapan isim Batuhan oldu. Mehmet Şef’in Batuhan’ın tabağı hakkındaki yorumları ise yarışmacıları güldürü. Şef, Batuhan'ın bir kabak tatlısı değil kabağın yan ürün olduğu bir tabak yaptığını söyledi.

Masterchef'te ortalık iyice gerildi!

Kaptanlar belli oldu…

İkinci turda en başarılı kabak tatlısını yaparak mavi takımın kaptanı Tahsin oldu. Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Eren’i seçti.

Mavi Takım; Tahsin kaptanlığında, Sergen, Barbaros ve Esra

Kırmızı Takım; Eren kaptanlığında, Hasan, Kıvanç ve Batuhan

Kaptanlık düellosunun kazananı…

Sezonun son kaptanlık oyununda Eren ve Tahsin arasında yarışmacı değiştirmek için kaptanlık düellosu oynandı. Bu yarışında galibi olan Tahsin kendi takımından bir yarışmacı ile karşı takımdan istediği bir yarışmacı arasında değişim yaptı.

Tahsin takımında yer alan Esra'yı kırmıza takıma gönderirken, kırmızı takımda yer alan Hasan’ı ise kendi takımına aldı.

Masterchef'te ortalık iyice gerildi!
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