Masterchef'te ortalık iyice gerildi!

MasterChefte dün gece kaptanlık oyunu oynanadı. Kaptanların belirleneceği oyunun konsepti bu sefer Ali Nazik Kebabı oldu. Peki, en iyi Ali Nazik Kebabı’nı yaparak kaptanlığı kim kazandı?MasterChef All Star yarışmacıları son kaptanlık oyunlarını oynadılar. Son kaptanlık yarışında kıyasıya bir mücadele sergilendi. Bu hafta kaptanlık yarışında istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu.Gecenin en başarılı tabaklarını ise Eren, Tahsin, Batuhan ve Barbaros yaptı. En başarılı Ali Nazik Kebabını yapan yarışmacılardan ikinci etapta ise kabak tatlısı istendi.Yarışmacılar arasında en başarısız kabak tatlısını yapan isim Batuhan oldu. Mehmet Şef’in Batuhan’ın tabağı hakkındaki yorumları ise yarışmacıları güldürü. Şef, Batuhan'ın bir kabak tatlısı değil kabağın yan ürün olduğu bir tabak yaptığını söyledi.İkinci turda en başarılı kabak tatlısını yaparak mavi takımın kaptanı Tahsin oldu. Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Eren’i seçti.Mavi Takım; Tahsin kaptanlığında, Sergen, Barbaros ve EsraSezonun son kaptanlık oyununda Eren ve Tahsin arasında yarışmacı değiştirmek için kaptanlık düellosu oynandı. Bu yarışında galibi olan Tahsin kendi takımından bir yarışmacı ile karşı takımdan istediği bir yarışmacı arasında değişim yaptı.Tahsin takımında yer alan Esra'yı kırmıza takıma gönderirken, kırmızı takımda yer alan Hasan’ı ise kendi takımına aldı.