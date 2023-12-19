İbrahim Çelikkol oğluyla vakit geçirdi!

Oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün oğlu Ali ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Baba-oğul, AVM'de buluanan eğlence merkezinde keyifli anlar yaşadı.

2017 yılında dünyaevine giren İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun oğulları Ali, Aralık 2019'da dünyaya gelmişti. İkili, Mayıs 2022'de tek celsede boşanmıştı."BABA OĞUL GÜNÜYDÜ"Oğluyla birlikte eğlence merkezine gelen ünlü oyuncu, "Baba-oğul günüydü, birlikte geçirdiğimiz her anın tadını çıkarıyoruz" açıklamasını yaptı.