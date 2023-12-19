İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, uzun süren aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırdı.İstanbul'da bir otelde yapılan düğünle dünyaevine giren ikili, şimdilerde ise anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çift sosyal medyadan, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman. Sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyor." sözleriyle bebek beklediğini açıkladı.Bunun üzerine doğumu için gün sayan Yasemin Şefkatli'ye baby shower partisi düzenlendi.Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Yasemin Şefkatli'nin karnının iyice büyüdüğü gözlerden kaçmadı.İkiz erkeklere hamile olan Şefkatli için mavilerin hakim olduğu renkler kullandı. O anları paylaşan Şefkatli, "Şimdi biraz teşekkür zamanı. Çünkü harika zaman geçirdik." dedi.Çift bebeklerine babalarının ismi olan Sinan ve İbrahim'i koyacak.