Baby shower partisi düzenlendi
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin doğumu için baby shower partisi düzenlendi. Şefkatli o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, uzun süren aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırdı.
İstanbul'da bir otelde yapılan düğünle dünyaevine giren ikili, şimdilerde ise anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çift sosyal medyadan, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman. Sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyor." sözleriyle bebek beklediğini açıkladı.
Bunun üzerine doğumu için gün sayan Yasemin Şefkatli'ye baby shower partisi düzenlendi.
Konsept "mavi"
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Yasemin Şefkatli'nin karnının iyice büyüdüğü gözlerden kaçmadı.
İkiz erkeklere hamile olan Şefkatli için mavilerin hakim olduğu renkler kullandı. O anları paylaşan Şefkatli, "Şimdi biraz teşekkür zamanı. Çünkü harika zaman geçirdik." dedi.
Çift bebeklerine babalarının ismi olan Sinan ve İbrahim'i koyacak.
İstanbul'da bir otelde yapılan düğünle dünyaevine giren ikili, şimdilerde ise anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çift sosyal medyadan, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman. Sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyor." sözleriyle bebek beklediğini açıkladı.
Bunun üzerine doğumu için gün sayan Yasemin Şefkatli'ye baby shower partisi düzenlendi.
Konsept "mavi"
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Yasemin Şefkatli'nin karnının iyice büyüdüğü gözlerden kaçmadı.
İkiz erkeklere hamile olan Şefkatli için mavilerin hakim olduğu renkler kullandı. O anları paylaşan Şefkatli, "Şimdi biraz teşekkür zamanı. Çünkü harika zaman geçirdik." dedi.
Çift bebeklerine babalarının ismi olan Sinan ve İbrahim'i koyacak.