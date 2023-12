Ahmet Kural'dan küslük itirafı!

İlk kez 2011 yapımı 'Çalgı Çengi'de başrol olarak kamera karşısına geçen; 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizileri ile 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' filmlerinde de partner olan ikiliden Ahmet Kural, meslektaşı Murat Cemcir'le küslüğü hakkında konuştu."KIRGINLUK DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk olan oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna, "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını verdi.DÜĞÜNE WHATSAPP MESAJIYLA MI DAVET ETTİ?"Ne kadar zaman oldu?" sorusuna "Yeni, çok uzun bir süre değil" karşılığını veren Kural, "Bir şehir efsanesi var. Düğününe WhatsApp mesajıyla mı davet ettin?" sorusu üzerine ise "Konuşmadığımız için evet, davetiye gönderdim. O cevap yazmadı. Kırılmış davetiye göndermedim diye" ifadelerini kullandı."ASLA DÜŞMAN OLMAYIZ"Tabii ki de üzülünür. Bu başarılı yola beraber çıktık, bize bir başarı nasip edildi. Öyle güzel işler yaptık ki. Bir anda böyle küsüp gitmek veya tavır yapmak kolay değil. O yüzden hiç kimse nankörlük yapmasın. Bizler başarılı, iyi insanlardık. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Öyle düşman olacak insanlar değiliz asla. Nankör değiliz."YÜREĞİM DE KAPIM DA AÇIK"Sunucunun "Senin kapın açık gibi hissediyorum" yorumu üzerine Ahmet Kural, "Ben kimseye kapımı kapatmam. Yüreğim de açık, kapım da açık. Kimseyle düşman da değilim. O zaten benim büyüğüm, yaşça büyük benden. O yüzden bu anlaşmazlıklar geçer diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.