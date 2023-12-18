Yeni hayatını doğada kurdu

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Bülent Şakrak, kendisine doğa içinde bir hayat kurdu. En son ekranlara veda eden 'Maviye Sürgün' dizisinde yer alan oyuncu, apartman dairesinden son yıllarda popüler hale gelen 'Tiny House'a taşındı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda olan evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detayıyla ilgilenen Bülent Şakrak'a çoğu zaman oğlu Ali de eşlik ediyor.Oyuncu, yeni adresinden fotoğrafları sosyal medya hesabında sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Şakrak, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci ile ayrılığı hakkında ilk kez açıklama yaparak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" demişti.